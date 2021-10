Lekarka i współpracowniczka Nawalnego skazana

Wasiljewej zarzucono "zachęcanie do łamania wymogów sanitarnych" w czasie demonstracji w obronie Nawalnego, które odbyły się w Moskwie w styczniu tego roku.

Kobieta nie będzie mogła opuszczać Moskwy, a od godz. 22 do 6 rano nie będzie mogła również opuszczać swojego mieszkania. Dwa razy w miesiącu musi meldować się służbom nadzoru. Ponadto ma zakaz udziału w masowych zgromadzeniach.

Wasiljewa nie przyznaje się do winy, a jej obrońcy zamierzają odwołać się od wyroku.

Wasiljewa specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu ostrych i przewlekłych chorób oczu. BBC przypomniała, że lekarka poznała Nawalnego kilka lat temu, w czasie pracy w prywatnej klinice Czajka w Moskwie. Opozycjonista potrzebował wtedy pomocy okulisty po incydencie, do którego doszło pod koniec kwietnia 2017 roku, kiedy przed biurem Fundacji Walki z Korupcją w Moskwie nieznany sprawca oblał go środkiem dezynfekującym w Rosji nazywanym zielonką. Substancja dostała się do prawego oka.