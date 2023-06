Amerykański dziennikarz zatrzymany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa. Sąd odrzucił apelację

W przypadku wydania wyroku skazującego dziennikarzowi grozi do 20 lat więzienia. Jest to pierwszy od 1986 roku, czyli ostatnich lat ZSRR, przypadek oskarżenia przez Moskwę dziennikarza amerykańskiego o szpiegostwo.

Apelacja dziennikarza odrzucona

Gershkovich złożył apelację, domagając się zwolnienia go z tymczasowego aresztu w zakładzie karnym Lefortowo, gdzie osadzono go w oczekiwaniu na wyznaczenie daty procesu. Emma Tucker, redaktor naczelna "Wall Street Journal" powiedziała BBC przed czwartkową rozprawą, że nie spodziewa się, by apelacja została rozpatrzona pozytywnie. Zaznaczyła jednak, że ważne jest, by przejść przez cały proces prawny.