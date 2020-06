"Nie ufa rosyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości". Skazany na 16 lat łagru obywatel USA nie złoży apelacji

Obywatel USA Paul Whelan, skazany w Rosji na 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za szpiegostwo, nie będzie składał apelacji. - Uważa, że to bezcelowe - oznajmiła jego adwokat Olga Karłowa. Prawnicy Amerykanina stwierdzili, że liczy on na odzyskanie wolności w drodze wymiany.

Adwokaci reprezentujący Paula Whelana, Olga Karłowa i Władimir Żerebionkow, odwiedzili we wtorek swego klienta w więzieniu Lefortowo w Moskwie. Według ich relacji skazany podpisał pismo, w którym oświadczył, że nie będzie składał apelacji. - Postanowił nie marnować czasu. Nie sądzi, by cokolwiek tym osiągnął. Uważa, że to bezcelowe - wyjaśniła w rozmowie z brytyjską stacją BBC Olga Karłowa. Jak podkreśliła, Whelan "wolałby skoncentrować swoją uwagę na możliwej, choć niepotwierdzonej jeszcze kwestii wymiany więźniów z USA".