Unijny ambasador wezwany do rosyjskiego MSZ. Chodzi o zakaz tranzytu przez Kaliningrad towarów objętych sankcjami

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało we wtorek ambasadora Unii Europejskiej w Moskwie Markusa Ederera - poinformował Reuters. Tematem spotkania był wprowadzony przez władze Litwy zakazu tranzytu towarów objętych unijnymi sankcjami przez Kaliningrad.

Wilno - powołując się na unijne przepisy dotyczące sankcji - zakazało tranzytu towarów objętych sankcjami Unii Europejskiej przez terytorium Litwy do i z obwodu kaliningradzkiego.

Wcześniej o zamiarach wezwania ambasadora Unii Europejskiej do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych poinformował gubernator Kaliningradu Anton Alichanow. - To oczywiście sytuacja, którą można rozwiązać środkami dyplomatycznymi - powiedział rosyjskiej telewizji w poniedziałek. - O ile wiem, Marcus Ederer, ambasador Unii Europejskiej w Rosji, zostanie wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych i zostanie poinformowany o panujących tu warunkach - dodał Alichanow.