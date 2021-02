"Putin jest gotowy zapłacić wszelkie koszty w polityce zagranicznej, byle zapewnić sobie bezpieczeństwo władzy"

Sześć lat temu Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Obaj nie przyznawali się do winy. Nawalny spędził wówczas 10 miesięcy w areszcie domowym, przez co rzeczywista kara obecnie to 2 lata i 8 miesięcy.

- To naturalna dynamika. Skoro Nawalny zdecydował się wrócić do Rosji, rzucić rękawice (prezydentowi Władimirowi - red.) Putinowi, to ten w tym momencie zdecydował się skierować go do więzienia - uważa dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt.