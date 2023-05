Nawalnemu grozi nawet 30 lat więzienia. Proces będzie się toczyć w kolonii karnej

"Taką decyzję rzekomo podjął sędzia. Już widzę, jak sędzia [sam] postanowił przenieść posiedzenie ze swojego przestronnego, klimatyzowanego gabinetu w Moskwie (gdzie mieszka on, a także prokuratorzy i adwokaci) na wieś w obwodzie włodzimierskim" - napisała Jarmysz na Twitterze.

W komentarzach pod wpisem rzeczniczki Nawalnego padały stwierdzenia, że posiedzenie zostało przeniesione do kolonii karnej po to, by zwolennicy opozycjonisty nie gromadzili się przed gmachem sądu w Moskwie.