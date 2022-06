Studia z zięciem Jelcyna, lata na Kremlu i w przemyśle zbrojeniowym. Aleksiej Ogariow znaleziony martwy

Nie żyje Aleksiej Ogariow, były szef firmy Roswoorużenije, zajmującej się eksportem rosyjskiego uzbrojenia. Ciało 64-letniego mężczyzny zostało znalezione w jego domu w pobliżu Moskwy. W 2000 roku Roswoorużenije połączyło się ze spółką Promeksport, tworząc koncern Rosoboroneksport. To jedyny państwowy eksporter broni i sprzętu wojskowego, uzyskujący - jak podała rosyjska sekcja Radia Swoboda - wielomiliardowe obroty.

64-letni Ogariow był szefem państwowej firmy zajmującej się eksportem rosyjskiej broni Roswoorużenije w latach 1999-2000. Pełnił tę funkcję przez rok, do czasu, gdy doszło do połączenia Roswoorużenija i innego przedsiębiorstwa eksportowego, Promeksport. Dwie połączone firmy utworzyły koncert Rosoboroneksport. Jest to jedyny państwowy eksporter rosyjskiej broni i sprzętu wojskowego, uzyskujący - jak podała rosyjska sekcja Radia Swoboda - wielomiliardowe obroty.