Aleksiej Nawalny zostanie przeniesiony do celi o najostrzejszym rygorze

Aleksiej Nawalny ma być przeniesiony do tzw. celi EPKT. To karcer o najsurowszych warunkach w całym rosyjskim więziennictwie. Zdaniem opozycjonisty jest to kara za złożenie przez niego odwołania od wyroku 19 lat kolonii karnej, który wymierzono mu 4 sierpnia. Apelacja została odrzucona we wtorek przez sąd w Moskwie.