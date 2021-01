Sam w trzyosobowej celi. Nawalny na kwarantannie

Materac, kubek, szczoteczka do zębów - Aleksiej Nawalny został przewieziony do cieszącego się jeszcze w czasach radzieckich złą sławą aresztu Matrosskaja Tiszina. Opozycjonista jest sam w trzyosobowej celi. Odbywa 14-dniową kwarantannę, ponieważ wrócił z zagranicy. Jego współpracownicy twierdzą, że nie mają z nim żadnego kontaktu.

Aleksiej Nawalny został przewieziony do aresztu śledczego Matrosskaja Tiszina z komisariatu w Chimkach pod Moskwą, gdzie w poniedziałek ruszyła przeciwko niemu rozprawa sądowa. Dlaczego na komisariacie? Rosyjskie MSW tłumaczyło to względami bezpieczeństwa i tym, że "Nawalny nie ma zaświadczenia, że nie jest zakażony koronawirusem".

Sam w trzyosobowej celi

Mielnikow wymienił również wydane aresztowanemu rzeczy: materac, poduszka, koc, pościel, talerz, kubek, łyżka, szczoteczka i pasta do zębów, mydło, jednorazowa maszynka do golenia i papier toaletowy.

Zatrzymanie na lotnisku Szeremietiewo

W 2014 roku Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher. Okres próbny wynosił 5 lat. Później został przedłużony o rok - do 30 grudnia 2020 roku. W ramach tej sprawy Nawalny miał zgłaszać się do kontroli FSIN. Nie mógł tego robić w ostatnim czasie, ponieważ przebywał w Niemczech.

"Obraza" weterana

Nowa sprawa karna

Nawalny przebywał w Niemczech od sierpnia zeszłego roku, kiedy stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Maszyna awaryjnie lądowała w Omsku, a opozycjonista został przewieziony do tamtejszego szpitala. Później, na prośbę rodziny, przetransportowano go na pokładzie samolotu do Berlina.