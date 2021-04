Nawalny z kaszlem i gorączką. Trzej współwięźniowie "hospitalizowani z powodu gruźlicy"

W poniedziałek na Instagramie Nawalnego pojawił się wpis (najprawdopodobniej współpracowników, którzy piszą w jego imieniu), w którym opisano obecną sytuację w zakładzie karnym. "Dzisiaj: już trzecia osoba z mojej eskadry została niedawno hospitalizowana z powodu gruźlicy. W oddziale jest 15 osób, czyli choruje 20 procent obecnych, to znacznie więcej niż próg epidemiologiczny. I co? Myślicie, że alarm, syreny karetek? Nikogo to nie obchodzi, szefowie martwią się tylko o to, jak ukryć statystyki. A więc, jak w memie: Chłopiec: nosi maskę, aby chronić się przed koronawirusem. Mężczyzna: śpi w sąsiednim łóżku z kaszlącym gruźlikiem" - podano na Instagramie.