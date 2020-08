Aleksiej Nawalny w szpitalu. "Zakładamy, że został otruty"

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nieprzytomny znajduje się na oddziale intensywnej terapii - przekazała jego rzecznika. Jego współpracownicy podejrzewają otrucie. Nawalny to zagorzały krytyk Władimira Putina. W czerwcu, po referendum konstytucyjnym przeprowadzonym z inicjatywy prezydenta Rosji, określił to głosowania jako "zamach stanu" oraz "atak na konstytucję".

Aleksiej Nawalny, słynący z prowadzenia kampanii antykorupcyjnej, poczuł się źle podczas lotu powrotnego z Tomska do Moskwy. Samolot wylądował awaryjnie w Omsku, w centralnej Rosji - przekazała w czwartek na Twitterze rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz.

Zdaniem rzeczniczki powodem zatrucia mogła być substancja dodana do herbaty. "Przypuszczamy, że Aleksiej został otruty czymś domieszanym do herbaty. Tylko ją pił od rana. Lekarze mówią, że toksyny szybciej się przedostały poprzez gorący płyn" - napisała Jarmysz w mediach społecznościowych.

Nawalny przez ostatnich kilka dni przebywał w miastach Syberii. Jego współpracownicy z Tomska zapewnili, że podczas ostatniego dnia jego pobytu nie zauważyli nic podejrzanego. Wydział zdrowia we władzach miejskich Omska potwierdził, że polityk został z lotniska przewieziony karetką pogotowia do "jednego z miejskich szpitali, gdzie poddawany jest wszelkim niezbędnym badaniom".

Około rok temu Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że został otruty.