"Jeśli złamiesz choćby najmniejszą zasadę, zostaniesz ukarany, poniżony". Co może czekać Nawalnego

Obrońcy Aleksieja Nawalnego czekali ponad pięć godzin, zanim pozwolono im wejść do gmachu kolonii karnej, gdzie obecnie przebywa opozycjonista – relacjonują we wtorek rosyjskie media. Bloger i krytyk Kremla został osadzony w jednym z najsurowszych zakładów w Rosji, w "sektorze wzmocnionej kontroli A", nazywanym "więzieniem o zaostrzonym rygorze". Media przekazują wstrząsające relacje z tego i podobnych miejsc.

O tym, że Aleksiej Nawalny został przewieziony z aresztu śledczego w Kolczuginie do pobliskiej kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim (środkowa cześć Rosji) poinformowano w poniedziałek na koncie instagramowym opozycjonisty. Witam wszystkich z "Sektora wzmocnionej kontroli A" – napisał on sam lub jego współpracownicy.

Czym jest wspomniany sektor? Lider rosyjskich nacjonalistów Dmitrij Diemuszkin, który spędził tam osiem miesięcy z 2,5-rocznego wyroku, mówił niezależnej telewizji Dożdż, że miejsce to spełnia kryteria "wewnętrznego więzienia o bardziej zaostrzonym rygorze". Diemuszkin opowiadał, że w czasie "odsiadki" schudł o 40 kg i regularnie mdlał. Skazanego odbywającego tam karę nie można odwiedzać ani przekazywać mu paczek. Adwokaci mogą rozmawiać z klientem tylko przez szybę, w obecności strażników.

Obrońcy Nawalnego, kiedy dowiedzieli się, że został on przewieziony do kolonii karnej w Pokrowie, spędzili ponad pięć godzin przed gmachem zakładu, zanim pozwolono im go odwiedzić – przekazało radio Echo Moskwy.