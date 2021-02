Nawalny uznany za winnego zniesławienia weterana. Na sali rozpraw pozostawał w kajdankach

Moskiewski sąd uznał Aleksieja Nawalnego za winnego zniesławienia weterana Ignata Artiemienki i ukarał grzywną w wysokości kilkuset tysięcy rubli. Na ogłoszenie sobotniego wyroku opozycjonista czekał w kajdankach i w szklanej kabinie otoczonej przez konwojentów. Nawalny nie przyznawał się do winy.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został w sobotę wprowadzony w kajdankach na salę sądu w Moskwie na ogłoszenie wyroku w procesie, w którym oskarżono go o zniesławienie weterana II wojny światowej Ignata Artiemienki. Na sali rozpraw Nawalny został umieszczony w szklanej kabinie, którą otoczyli funkcjonariusze. Miał założoną kurtkę, ale później pozwolono mu ją zdjąć.

Adwokat opozycjonisty Olga Michajłowa powiedziała, że uważa założenie mu kajdanek za niezgodne z prawem. Zażądała od konwojentów, by je zdjęli, jednak bezskutecznie.

Sąd orzekł, że Nawalny jest winny zniesławienia i skazał go na karę grzywny w wysokości 850 tysięcy rubli (ok. 42,5 tysiące złotych). Tym samym zmniejszył nieco wysokość grzywny, której żądał prokurator (950 tysięcy rubli). Opozycjonista nie przyznawał się do winy.