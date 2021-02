Nawalny uznany za "skłonnego do ucieczki". "Pewnie będą mnie przewozić w kajdanach"

Zostałem określony jako "skłonny do ucieczki" i umieszczony na liście prewencyjnej – przekazał w czwartek Aleksiej Nawalny, skazany na kolonię karną rosyjski opozycjonista, który od miesiąca przebywa w moskiewskim areszcie. Unia Europejska ponowiła apel do rosyjskich władz o niezwłoczne uwolnienie Nawalnego.

Komisja prewencyjna w areszcie śledczym w Moskwie, w którym osadzony jest opozycjonista Aleksiej Nawalny, zakwalifikowała go jako aresztanta skłonnego do ucieczki. Poinformował o tym w czwartek na Instagramie sam Nawalny i zrelacjonował sytuację, w której przekazano mu tę informację.

Nawalany: zaśmiałem się, oni dali mi do podpisania dokument

"Jestem w celi, nikomu nie przeszkadzam. Jem lunch w pudełku" – tymi słowami Nawalny rozpoczął swoją relację. Jak napisał, w pewnym momencie do celi weszło trzech strażników i zabrali go do pokoju na innym piętrze.