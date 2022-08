Nawalny utworzył związek zawodowy, pierwsze zwycięstwo ma za sobą. Nie będzie siedział na taborecie

Zwycięstwo "krzesełkowe"

Współpracownicy Nawalnego przekazali, że związek zawodowy odnotował już "pierwsze ogromne zwycięstwo". W szwalni, gdzie pracuje opozycjonista, przy maszynach do szycia, zostaną ustawione krzesła z oparciami. Zastąpią niskie taborety. "Jeśli siedzisz przy maszynie do szycia przez siedem lub osiem godzin dziennie, uwierz mi, że to jest ważne" - napisano we wpisie na Instagramie krytyka Kremla. "Mój taboret miał 42 centymetry wysokości. To było nie do zniesienia, naprawdę udręka, praca w takich warunkach po kilku latach gwarantuje poważną chorobę kręgosłupa" - dodano.