W środę zjadł cztery łyżki kaszy, dziś zje sześć. Wychudzony Nawalny przed sądem

W okularach, chuda twarz, ogolony, chociaż włosy mu już zaczęły odrastać. Siedzi koło okna. Czerwonego paska na jego ubraniu więziennym nie widać. Pasek to znak, że jest "skłonny do ucieczki". Tak wygląda teraz Aleksiej Nawalny, rosyjski więzień numer jeden. Rozmawiając w trakcie rozprawy sądowej z żoną Julią Nawalny powiedział, że waży 72 kilogramy i "wygląda jak szkielet". Poprzedniego dnia zjadł cztery łyżki kaszy, a w czwartek będzie mógł zjeść sześć łyżek.

To pierwsze pojawienie się publiczne Nawalnego odkąd trafił do kolonii karnej w Pokrowie (w obwodzie włodzimierskim). Dotychczas widzieli go jedynie prawnicy i rodzina - skomentowało czwartkowe wydarzenie radio Echo Moskwy.