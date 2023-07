Nawalny: przez sto dni w więzieniu puszczano mi to samo wystąpienie Putina

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny skarży się, że przez sto dni z rzędu w więzieniu puszczano mu to samo wystąpienie Władimira Putina - poinformował portal Meduza. W czerwcu Nawalny opublikował na Facebooku fragmenty swojej korespondencji z administracją więzienia, w których w ironiczny sposób wyszczególnia swoje absurdalne prośby.

Aleksiej Nawalny twierdzi, że administracja kolonii karnej, w której odsiaduje wyrok, przez sto dni puszczała mu orędzie Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym na 2023 rok. Polityk przekazał, że zwrócił się do administracji z prośbą, by "puszczano różnego Putina", czyli różne jego przemówienia, ale odpowiedziano mu, że dorocznym orędziem będzie raczony przez cały 2023 rok. "Będzie kolejne orędzie - będziemy go słuchać" - dodano.