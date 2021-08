Za miesiąc wybory do Dumy Państwowej. Nawalny przekonuje do "inteligentnego głosowania"

Aleksiej Nawalny publikuje apel do swych zwolenników, by w nadchodzących wyborach parlamentarnych przyłączyli się do opracowanej przez niego strategii "inteligentnego głosowania", w celu osłabienia wyniku partii Jedna Rosja. Rosyjski opozycjonista przyznał jednocześnie, że "niemal wszyscy" dobrzy kandydaci już zostali wyeliminowani z wyścigu wyborczego, zatem nie uda się wprowadzić ich do parlamentu w większej liczbie.