"Prokuratorzy nie mają sumienia, a sądy są sprzedajne". Proces Nawalnego odroczony po emocjonalnej rozprawie

W piątek Aleksiej Nawalny ponownie uczestniczył w rozprawie sądowej, tym razem w związku z oskarżeniem o obrazę weterana II wojny światowej. Opozycjonista nie przyznał się do winy. Oświadczył, że sprawa jest sfingowana i że stoją za nią media zbliżone do Kremla. Rozprawę kilkakrotnie przerywano, między innymi z powodu problemów technicznych. Ostatecznie sąd odroczył proces do 12 lutego.

W obecnym procesie Aleksiej Nawalny jest oskarżony o obrazę weterana II wojny światowej Ignata Artiomienki. Były żołnierz wystąpił w nagraniu wyemitowanym w czerwcu zeszłego roku przez propagandową telewizję RT (wcześniej Russia Today). W materiale padały apele o poparcie zmian w konstytucji zaproponowanych przez prezydenta Władimira Putina. Nawalny nazwał uczestników propagandowego wideo (oprócz Artiomienki pojawiły w nim także inne osoby, w tym kosmonauta Oleg Kononienko), "wstydem kraju" i "zdrajcami".

Kombatant za pośrednictwem adwokata ogłosił, że komentarze Nawalnego "zniesławiały jego honor i godność i doprowadziły do ​​pogorszenia stanu zdrowia". Sprawa przeciwko opozycjoniście ruszyła w połowie czerwca zeszłego roku. Potem sąd zawiesił postępowanie, ale po powrocie Nawalnego z Niemiec do Rosji zostało ono wznowione.

Gmach sądu, gdzie odbywa się posiedzenie w sprawie Nawalnego SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

Emocjonalna rozprawa i odroczenie procesu

Posiedzenie sądu w dzielnicy Babuszkinskaja zaczęło się po godzinie 10 czasu moskiewskiego (godzina 8 w Polsce). Aleksiej Nawalny został dowieziony z aresztu śledczego Matrosskaja Tiszina. 95-letni Ignat Artiomienko uczestniczył w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo - przekazała agencja RIA Nowosti. Poinformowała, że obrona Nawalnego spóźniła się na proces. Kombatant włożył mundur, założył także ordery i medale.

Rozprawę kilkakrotnie przerywano m.in. z powodu problemów technicznych. Jedną z przerw ogłoszono po informacjach, że Artiomienko poczuł się źle w trakcie posiedzenia. Ostatecznie sąd odroczył proces i przeniósł dalsze postępowanie na 12 lutego.

Aleksiej Nawalny w czasie posiedzenia Moskiewskiego Sądu Miejskiego PAP/EPA/MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE HANDOUT

Piątkowa rozprawa, druga w tym tygodniu, w której oskarżonym jest Nawalny, przebiegała bardzo emocjonalnie. Podsądny przekonywał, że nie mógł zniesławić kombatanta, bo nawet go nie znał. Zarzucił oskarżycielom, że wykorzystują kombatanta, człowieka ponad 90-letniego, i że krewni Artiomienki "handlują" weteranem. Oświadczył, że za procesem stoją media prorządowe, bo "Kremlowi potrzebne są nagłówki: 'Nawalny zniesławił kombatanta'".

- Władze mają spore problemy, gdy sprawy karne przeciwko mnie trafiają do sądu (...) Wszyscy wiedzą, że śledczy fabrykują sprawy, prokuratorzy nie mają sumienia, a sądy są sprzedajne. Z tego powodu trzeba było (...), abym w sądzie stanął naprzeciwko nie prokuratora czy śledczego, a kogoś bardziej świętego - oznajmił Nawalny. Dodał, że sprawę karną, w której poszkodowany jest kombatant Ignat Artiomienko, "wymyślili PR-owcy, dziennikarze, (telewizja) RT i (jej szefowa Margarita) Simonjan".

Weteran, choć nie był obecny osobiście na sali sądowej, na żądanie sądu musiał założyć maseczkę ochronną. - Wysoki sądzie, dlaczego zmusiliście go do założenia maseczki? Trudno mu oddychać, nie dożyje do końca rozprawy - mówił Nawalny, ale sędzia Wiera Akimowa odparła, że "​​normy sanitarne są takie same dla wszystkich" - relacjonowała agencja TASS.

TASS podała, że wokół gmachu sądu zaostrzono środki bezpieczeństwa. W pobliżu dyżurowały patrole policji z psami.

Odwieszony wyrok

2 lutego Moskiewski Sąd Miejski zastąpił wydany sześć lat temu wyrok w zawieszeniu dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem kolonii karnej na 3,5 roku. Na poczet kary został zaliczony dziesięciomiesięczny areszt domowy, który opozycjonista odbył w 2014 roku, przez co kara rzeczywista wynosi 2 lata i osiem miesięcy.

Sześć lat temu Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Obaj nie przyznawali się do winy.

Federalna Służba Więzienna, która domagała się odwieszenia wyroku uzasadniała, że w ramach sprawy Aleksiej Nawalny nie stawiał się do kontroli. Od sierpnia zeszłego roku Nawalny przebywał w niemieckiej klinice Charite po próbie otrucia substancją typu nowiczok. Opozycjonista wrócił do Moskwy 17 stycznia. Został zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo. Dzień później na komisariacie policji odbyło się wyjazdowe posiedzenie sądu w jego sprawie, a Nawalny został aresztowany do 15 lutego.

Autor:tas, pp, momo/kab, mtom

Źródło: RIA Nowosti, TASS, PAP