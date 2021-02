Nawalny: trzeba było, abym w sądzie stanął naprzeciw nie prokuratora czy śledczego, a kogoś bardziej świętego

Aleksiej Nawalny ponownie uczestniczy w rozprawie. Tym razem proces dotyczy rzekomej obrazy weterana II wojny światowej. Opozycjonista nie przyznał się do winy i oświadczył, że sprawa jest sfingowana i że stoją za nią media zbliżone do Kremla. Kilka dni wcześniej Nawalny został skazany na kolonię karną za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher.

Kombatant, za pośrednictwem adwokata, ogłosił, że komentarze Nawalnego "zniesławiały jego honor i godność i doprowadziły do ​​pogorszenia stanu zdrowia". Sprawa przeciwko opozycjoniście ruszyła jeszcze w połowie czerwca zeszłego roku. Wcześniej sąd zawiesił postępowanie, ale po powrocie Nawalnego z Niemiec do Rosji zostało ono wznowione.

Kombatant w maseczce

Weteran bierze udział w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo z domu, ale na żądanie sądu musiał założyć maseczkę ochronną. - Wysoki sądzie, dlaczego zmusiliście go do założenia maseczki? Trudno mu oddychać, nie dożyje do końca rozprawy - ironizował Nawalny, ale sędzia Wiera Akimowa odparła, że "​​normy sanitarne są takie same dla wszystkich" - relacjonowała agencja TASS.