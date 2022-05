Nawalny ma trafić do kolonii karnej, gdzie znęcają się nad więźniami. "Urządzają mi tam więzienie w więzieniu"

Znany rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny przekazał w środę, że zostanie przeniesiony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w miejscowości Melechowo w obwodzie włodzimierskim. Krytyk Kremla podkreślił, że w tym miejscu urządzają dla niego "więzienie w więzieniu". Pod koniec marca Nawalny został skazany na dziewięć lat więzienia za "obrazę sądu" i "oszustwa na dużą skalę".

Aleksiej Nawalny ma trafić do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze numer 6. "Mój wyrok jeszcze nie wszedł w życie, ale więźniowie z kolonii karnej w Melechowie piszą, że urządzają mi tam 'więzienie w więzieniu'. Mówią, że jeśli wygooglujesz Melechowo, pojawią się opowieści więźniów o tym, jak wyrywają tam paznokcie" - wpis o takiej treści pojawił się w środę na kanale Telegram, redagowanym przez współpracowników Nawalnego.

Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz powiedziała dziennikarzom, że chociaż w wielu rosyjskich koloniach więźniowie są torturowani, to kolonia karna numer 6 (rosyjski skrót IK-6) jest "potwornym miejscem, nawet jak na tak szalone standardy". Na poparcie swoich słów Jarmysz przytoczyła liczne doniesienia pojawiające się w niezależnych mediach o powszechnym stosowaniu tortur w Melechowie.

"Melechowo to kolonia karna o zaostrzonym rygorze. Warunki tam są gorsze niż w innych więzieniach: mniej paczek, mniej wizyt. Ale jest jeszcze gorzej: tam nie ma prawa. I tam Putin chce umieścić Nawalnego za to, że się go nie bał i mówił prawdę" - napisała w środę na Twitterze Jarmysz.