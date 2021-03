"Czekam na naganę z napisem 'uśmiechał się szeroko', chociaż zgodnie z regulaminem był czas, by cierpieć"

Sześć nagan w ciągu zaledwie dwóch tygodni pobytu w kolonii karnej - miał je otrzymać Aleksiej Nawalny, o czym poinformowano na kontach opozycjonisty na portalach społecznościowych. Dwie nagany grożą skierowaniem do karceru. "To rzecz nieprzyjemna, tam warunki przypominają tortury" - podano.

Autor wpisu podał, że w "rosyjskich więzieniach obowiązują dwie główne kary: nagana i umieszczenie w karcerze". "Dostajesz dwie nagany i możesz pojechać do karceru, a to rzecz nieprzyjemna, tam warunki przypominają tortury" - głosi komentarz, opublikowany w imieniu Nawalnego.

We wpisie podano, że Nawalny został już uznany za skłonnego do ucieczki, a także otrzymał cztery upomnienia w areszcie śledczym w Kolczuginie, gdzie odbywał dwutygodniową kwarantannę zanim trafił do kolonii karnej w Pokrowie.