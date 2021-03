Pełnomocnicy Nawalnego wskazują na służby. Sąd odrzuca skargę

W styczniu tego roku Komitet Śledczy odmówił wszczęcia postępowania wobec Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Zabiegali o to współpracownicy Aleksieja Nawalnego, którzy wnioskowali o sprawdzenie, czy funkcjonariusze są powiązani z próbą otrucia opozycjonisty w sierpniu zeszłego roku.

Wezwanie do międzynarodowego śledztwa

Na początku marca ekspertki ONZ do spraw praw człowieka Agnes Callamard i Irene Khan wezwały do międzynarodowego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Wskazały przy tym na "bardzo prawdopodobny udział rosyjskich urzędników państwowych, przypuszczalnie na wysokim szczeblu" w ataku na rosyjskiego opozycjonistę.

"Biorąc pod uwagę nieadekwatną reakcję władz krajowych, użycie zakazanej broni chemicznej oraz widoczny schemat prób selektywnej eliminacji, uważamy, że w trybie pilnym powinno być przeprowadzone międzynarodowe śledztwo w celu ustalenia faktów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących otrucia pana Nawalnego" - przekazały we wspólnym oświadczeniu.

Aleksiej Nawalny otruty

W grudniu 2020 roku portale Bellingcat i Insider podały, że w próbę otrucia Nawalnego zamieszani byli eksperci FSB od broni chemicznej. Mieli oni należeć do specjalnej jednostki FSB i podążać za opozycjonistą w czasie jego podróży do Tomska, podczas której użyto przeciwko niemu bojowego środka chemicznego z grupy tak zwanych nowiczoków.

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w Omsku 20 sierpnia zeszłego roku. W tym mieście awaryjnie wylądował samolot lecący z Tomska do Moskwy. Opozycjonista poczuł się źle na pokładzie maszyny, stracił przytomność. W szpitalu w Omsku został podłączony pod respirator i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. 22 sierpnia, na żądanie rodziny, krytyk Kremla został przetransportowany do Berlina. Jego współpracownicy od początku utrzymywali, że opozycjonistę próbowano otruć.