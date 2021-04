"Poznamy wasze imiona, telefony i adresy". Hakerzy wykradli adresy mailowe zwolenników Nawalnego

Baza zawierająca ponad pół miliona adresów mailowych zwolenników Aleksieja Nawalnego została ujawniona przez hakerów. Włamali się oni do serwisu powstałego w ramach akcji poparcia dla rosyjskiego opozycjonisty. Autentyczność adresów potwierdził Iwan Żdanow, współpracownik uwięzionego krytyka Kremla.

Wykradziono adresy mailowe osób, które chciały brać udział w protestach w obronie Aleksieja Nawalnego, zawarte w bazie danych serwisu free.navalny.com. Hakerzy ujawnili ponad 529 tysięcy adresów, z których potwierdzano udział w protestach. W bazie nie ma nazwisk, imion, ani żadnych innych danych personalnych. Niemniej, hakerzy grożą, że dotrą również do nich. "Wkrótce poznamy wasze imiona, telefony i adresy" - zapowiedzieli.

Za pośrednictwem strony internetowej, z której skradziono adresy, współpracownicy Nawalnego prowadzą kampanię na rzecz jego uwolnienia. Zapowiadali, że zwołają demonstracje w Rosji, gdy chęć udziału w nich wyrazi co najmniej 500 tysięcy osób. Iwan Żdanow powiedział, że do zebrania pozostało jeszcze 70 tysięcy podpisów, ale teraz ich zbieranie staje się trudniejsze.

