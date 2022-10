Grupa Wagnera "zmieniła swoje standardy" i rolę. "Przedkłada się liczby nad doświadczenie i jakość"

Najemnicza Grupa Wagnera rekrutuje więźniów cierpiących na poważne choroby - podał brytyjski wywiad w codziennym raporcie przedstawionym przez ministerstwo obrony. Jak czytamy, świadczy to zmianie standardów i roli tej grupy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę - liczby zaczęto przedkładać nad jakość i doświadczenie.

Dodano, że 27 października rosyjski biznesmen i bliski współpracownik prezydenta Jewgienij Prigożyn zamieścił w internecie wpis, w którym potwierdził sugestie, że jego prywatna firma wojskowa, grupa Wagnera, zmieniła swoje standardy i rekrutuje skazańców cierpiących na poważne choroby, w tym HIV i zapalenie wątroby typu C.

Plany "linii Wagnera"

Przypomniano, że Prigożyn mówił niedawno o planach stworzenia 200-kilometrowej obronnej "linii Wagnera" we wschodniej części Ukrainy. "To przedsięwzięcie wymagałoby dużego (zaangażowania) siły roboczej. Istnieje realna możliwość, że część rekrutów-skazańców zostanie początkowo skierowana do pracy przy budowie umocnień" - oceniono.