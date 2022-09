Doradca Zełenskiego o "jedynej dobrej strategii dla rosyjskich wojsk"

Media i analitycy wojskowi informują o stopniowych działaniach kontrofensywnych wojsk ukraińskich na południu kraju, a także – na wschodzie, m.in. w obwodzie chersońskim. Zdaniem ekspertów Ukraińcy prowadzą działania na wyniszczenie przeciwnika, wciągając go w intensywne walki, jednocześnie odcinając trasy dostaw uzbrojenia i amunicji. Władze ukraińskie komentują te operacje wstrzemięźliwie i o to samo apelują do mediów. "Wszystko idzie zgodnie z planem. Z naszym planem. Pomagamy siłom zbrojnym Ukrainy informacyjną wstrzemięźliwością" - napisała we wtorek na Twitterze wiceminister obrony Hanna Malar.