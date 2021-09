Adwokat Iwan Pawłow opuścił Rosję i pojechał do Gruzji. Powodem zakazy związane z postępowaniem karnym

Rosyjski adwokat Iwan Pawłow opuścił swój kraj. Wyjechał w związku z nałożonymi na niego ograniczeniami w ramach postępowania karnego dotyczącego domniemanego ujawnienia danych ze śledztwa. "Zabroniono mi wszystkiego, bez czego praca adwokata nie może być skuteczna. Zakazy nie dotyczyły tylko jednego - możliwości wyjazdu z kraju. Był to znak pokazujący wyjście" - napisał w mediach społecznościowych. Przekazał, że pojechał do Gruzji.

Rosyjski adwokat Iwan Pawłow, założyciel grupy prawników Komanda 29, powiadomił we wtorek, że opuścił Rosję i wyjechał do Gruzji w związku ze wszczętą wobec niego sprawą karną, dotyczącą domniemanego ujawnienia danych ze śledztwa. Pawłow reprezentował w procesach m.in. Fundację Walki z Korupcją (FBK) , założoną przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego .

"Jestem teraz emigrantem, na razie w Gruzji" - napisał Pawłow w mediach społecznościowych. "Zakazy, które zostały na mnie nałożone w związku ze sprawą karną, stopniowo uniemożliwiły mi pracę. Zabroniono mi posługiwania się środkami łączności i internetem, komunikowania się z klientami i niektórymi kolegami. Ogółem zabroniono mi wszystkiego, bez czego praca adwokata nie może być skuteczna. Zakazy nie dotyczyły tylko jednego - możliwości wyjazdu z kraju. Był to znak pokazujący wyjście" - dodał.

Adwokat zadeklarował, że wyjazd jest tymczasowy i że wróci do kraju. Zapowiedział także, że będzie kontynuował pracę, która stała się powodem zmuszenia go do wyjazdu.