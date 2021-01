Nawalny w całkowitej izolacji. "Praktycznie nic nie wiedział o wydarzeniach, które miały miejsce"

Kobziew przekazał na Twitterze, że odcięty od informacji Nawalny zaprenumerował gazety i czasopisma, ale ma je otrzymywać dopiero od marca. Tymczasem sąd wymierzył mu areszt do 15 lutego. Prawnicy opozycjonisty złożyli w sprawie aresztu apelację, w odpowiedzi prokuratura zwróciła się do sądu, by skarga została odrzucona.

3,5 tysiąca zatrzymanych

20 sierpnia 2020 roku zeszłego roku Nawalny trafił do szpitala w Omsku na Syberii, gdzie awaryjnie wylądował samolot lecący z Tomska do Moskwy. Opozycjonista poczuł się źle na pokładzie maszyny, stracił przytomność. Na żądanie rodziny został przetransportowany do Berlina. Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej potwierdziła później, że Nawalnego próbowano otruć za pomocą bojowego środka porażającego układ nerwowy nowiczok.