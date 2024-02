Sprzeciwia się wojnie w Ukrainie, 60 drukarni odmówiło mu druku gazet wyborczych

Jak zaznacza Meduza, Nadieżdin nie przekazał, która drukarnia zgodziła się drukować jego materiały wyborcze. Wcześniej informowano, że gazeta z programem Nadieżdina miała zostać wydrukowana przez jedną z moskiewskich drukarni, której zapłacono już ok. 4,5 mln rubli (ok. 200 tys. zł). Firma ostatecznie odmówiła wykonania usługi. Jej szefostwo powołało się na polecenie "z góry", pieniądze zwrócono. Łącznie sztabowi wyborczemu Borisa Nadieżdina odmówiło 60 drukarni w Moskwie, obwodzie moskiewskim, Niżnym Nowogrodzie i Woroneżu.

Jako jedyny sprzeciwia się wojnie

Nadieżdin jest jedynym politykiem otwarcie sprzeciwiającym się wojnie, który zdecydował się wystawić swoją kandydaturę w marcowych "wyborach" prezydenckich w Rosji. Polityk ten jest postacią dość znaną - był członkiem kilku partii politycznych, deputowanym do Dumy Państwowej (niższej izby rosyjskiego parlamentu), a do obecnych "wyborów" zgłosił się z ramienia partii Inicjatywa Obywatelska. Nie brak jednak opinii, że uzgodnił swoje ambicje polityczne z Kremlem. Niemniej gdy niektórzy działacze opozycji antykremlowskiej (Michaił Chodorkowski, Aleksiej Nawalny) wezwali Rosjan do udzielenia mu poparcia, niespodziewanie spotkało się to z dużym odzewem.