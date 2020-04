"Wziął strzelbę i strzelił do czterech młodych mężczyzn i kobiety". Wszyscy zginęli na miejscu

W obwodzie riazańskim w Rosji 32-latek zastrzelił pięć osób. Mężczyzna wyszedł na balkon i zwrócił uwagę młodym ludziom, którzy rozmawiali na ulicy pod oknami jego mieszkania. Najpierw doszło do utarczki słownej. Później do tragedii. Sprawca został zatrzymany.

Z komunikatu wynika, że 32-letni mieszkaniec 3-tysięcznej Jełatmy wyszedł na balkon, by zwrócić uwagę grupie młodych ludzi, którzy głośno rozmawiali na ulicy pod oknami jego mieszkania.

"Najpierw doszło między nimi do konfliktu słownego. Później mężczyzna wrócił do mieszkania, wziął strzelbę myśliwską z gładką lufą, wyszedł na klatkę schodową i strzelił do czterech młodych mężczyzn i kobiety. Wszyscy zginęli na miejscu w wyniku odniesionych ran" - przekazał Komitet Śledczy.