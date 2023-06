Co najmniej 30 osób zmarło po zatruciu alkoholem. Media: został skradziony z policyjnego magazynu

Co najmniej 30 osób zmarło, a kilkadziesiąt przebywa w szpitalach na skutek zatrucia podrabianym napojem alkoholowym, do którego doszło w kilku regionach Rosji. Jego producent został we wtorek aresztowany na dwa miesiące - podał portal Radia Swoboda.

17.09. | - Jeśli ktoś pił alkohol i ma problemy ze wzroskiem to jest to sygnał, który powinnien natychmiast wzbudzić niepokój - wyjaśnił w TVN24 dr Paweł Grzesiowski z Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń. Lekarz dodał, że istnieje szansa, powstrzymania negatywnych skutków działania metanolu, ale wszystko zależy od ilości wypitego alkoholu.

Przemysłowy spirytus miał zostać skradziony z magazynu policyjnego

- Do cydru w ogóle nie dodaje się spirytusu, ponieważ wytwarza się on metodą naturalnej fermentacji - powiedział Paweł Szapkin, przewodniczący Narodowego Związku Ochrony Praw Konsumentów. Jak stwierdził, "aby zaoszczędzić pieniądze, producenci dodają do niego alkohol nie najlepszej jakości i bez dokumentów, co może doprowadzić do tragedii, gdy alkohol metylowy pojawi się pod pozorem alkoholu etylowego.