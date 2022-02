"Zbudowali budynek FSB w grze i planowali go wysadzić". 16-letni Nikita Uwarow skazany na więzienie

Rozwieszanie ulotek

Na ulotkach rozklejanych w centrum Kańska widniały napisy "Ręce precz od anarchistów" i "Państwo jest głównym terrorystą". Jedna z nich znalazła się na siedzibie lokalnego oddziału Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Śledczy po zatrzymaniu chłopców odebrali im telefony. Tym samym uzyskali dostęp do korespondencji, w której tamci negatywnie wypowiadali się o rosyjskich władzach i organach ścigania - podała rosyjska sekcja Radio Swoboda. Okazało się także, że 14-latkowie "zbudowali budynek FSB w grze komputerowej Minecraft i planowali go wysadzić dla zabawy", śledczy uzyskali również dostęp do filmów, na których chłopcy palą ogniska w opuszczonych budynkach i odpalają petardy" - podkreśliła rozgłośnia.