Anna Politkowska zginęła 15 lat temu

"Śledztwo przeciągało się do tej pory, ponieważ zleceniodawca - to polityka. I najwyraźniej wielka polityka. A jeśli tak, to osobiście jestem pewien: zleceniodawca jest znany. Otrzymał po prostu odpust. To samo stanie się później ze sprawą zabójstwa Borysa Niemcowa: egzekutorzy zostaną wydani, opinia publiczna zostanie uspokojona, a zleceniodawca nie będzie poszukiwany. Po co go szukać, skoro każdy, "kto tego potrzebuje", już wie? "Nowaja Gazeta" to nie śledztwo ani sąd, pozostaje nam tylko jedno: zadbać o to, by wszyscy znali imię zleceniodawcy. Odpustów nie udzielamy" - napisał w 15. rocznicę śmierci Anny Politkowskiej zastępca redaktora naczelnego dziennika Siergiej Sokołow.