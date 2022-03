To oni pacyfikują zajęte tereny. Czym jest Rosgwardia i kim jest generał Wiktor Zołotow, który stoi na jej czele

Rosgwardia liczy około 370 tysięcy ludzi. Jest strukturą hybrydową - łączy cechy wojska i policji, choć te pierwsze przeważają. - Patrząc na to, czym były wojska wewnętrzne i co potem zrobiono z jednostkami wojsk wewnętrznych w ramach Gwardii Narodowej, to były już tworzone jednostki wojskowe, wyposażone w śmigłowce, artylerię i transportery opancerzone. To była lekka piechota - ocenia analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski w nagraniu opublikowanym przez ośrodek. Zwraca uwagę, że na Krymie Gwardia Narodowa sformowała brygadę piechoty morskiej i przejęła ochronę mostu łączącego półwysep z Rosją, co jest zadaniem typowo wojskowym.