Rose Girone skończyła właśnie 112 lat i nadal "gra Hitlerowi na nosie". Jest najstarszą ocalałą z Holokaustu

Ma 112 lat. Przeżyła Holokaust

Rose Girone przyszła na świat w żydowskiej rodzinie we wsi Janów w Polsce - wówczas pod zaborem rosyjskim. W 1938 roku wyszła za mąż za niemieckiego Żyda Juliusa Mannheima i przeniosła się z nim do Wrocławia. Była w ósmym miesiącu ciąży, gdy w hitlerowskich Niemczech doszło do Nocy Kryształowej i pogromów ludności żydowskiej. Zmuszona do ucieczki rodzina wyjechała do Szanghaju. Tam, po inwazji japońskiej, wraz z 18 tysiącami innych uchodźców żydowskich trafili do getta. Mieszkali w przebudowanej łazience na klatce schodowej.