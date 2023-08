Kurczab-Redlich: Zamach na Prigożyna jest zorganizowany raczej przeciwko Putinowi. On traci wielkiego sojusznika

Kurczab-Redlich: Ja nie widzę w tym Putina. On traci swojego bardzo wielkiego sojusznika

"Prigożyn nigdy nie występował przeciwko Putinowi"

Jej zdaniem "Putin zdał sobie dość prędko sprawę, że cała akcja Prigożyna nie była skierowana przeciwko niemu". - To nie był marsz na Moskwę Putina. To był marsz na sztab generalny i marsz przeciwko, już mówiono tu wielokrotnie, ministrowi obrony Szojgu i szefowi sztabu (Walerijowi) Gierasimowi , z którymi od dawna Prigożyn miał, że tak powiem, zadarte - wskazywała Kurczab-Redlich.

Wyjaśniała też, skąd wziął się ten konflikt. - Kiedy wagnerowcy walczyli w Syrii, to w momencie, kiedy Stany Zjednoczone miały zaatakować pewien oddział i pytali Rosję, czy to jest oddział rosyjski, Rosja powiedziała: nie, to nie są nasi ludzie. I wtedy zginęło 200 wagnerowców. Natychmiast potem przyleciał Prigożyn do Ministerstwa Obrony, a Szojgu go nawet nie przyjął. I od tego czasu zaczęły się wielkie niesnaski między Prigożynem a ministrem obrony - mówiła ekspertka.