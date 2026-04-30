Zmierzch potęgi kartelu. Ropę czeka przecena?

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC od 60 lat miała dominujący wpływ na ceny ropy naftowej. Jej celem było utrzymywanie wysokich cen surowca i generowanie maksymalnych zysków państw naftowych. OPEC był tak potężny, że w latach 70. XX wieku jedną swoją decyzją wywołał najpoważniejszy kryzys naftowy w historii.
Ale znaczenie tego kartelu (jak nazywa się porozumienie między producentami tego samego surowca) od lat malało, a wystąpienie z niego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) z końcem kwietnia wydaje się ostatecznym końcem jego rynkowej dominacji.
Konsekwencje tego wydarzenia mogą być globalne i wykraczać daleko poza obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych. Nagły wzrost eksportu przez ZEA świadczyć może wręcz o zbliżającym się końcu ery ropy naftowej.
- Epoka kamienia nie zakończyła się dlatego, że na świecie zabrakło kamieni. Epoka ropy nie zakończy się, ponieważ zabraknie ropy - powtarzał Ahmed Zaki Yamani, wieloletni minister ropy naftowej i surowców mineralnych Arabii Saudyjskiej.