Putin, kuzyn Putina. "Nada nowy impuls"

Roman Putin, kuzyn prezydenta Władimira Putina, stanął na czele partii Naród Przeciw Korupcji. Priorytetowym zadaniem ugrupowania jest start w wyborach regionalnych we wrześniu i w przyszłorocznych wyborach do Dumy Państwowej. Zdaniem rosyjskich ekspertów, pojawienie się nowego ugrupowania, kojarzonego z nazwiskiem prezydenta, "może mieć więcej minusów niż plusów".

42-letni Roman Putin - jak podały rosyjskie media - jest synem Igora Putina, brata stryjecznego Władimira Putina. W przeszłości pochodzący z Riazania Roman Putin, absolwent akademii wojskowej w Petersburgu, był funkcjonariuszem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W 2012 roku został doradcą gubernatora obwodu nowosybirskiego. Obecnie kieruje firmą konsultingową Putin Consulting, którą założył w 2014 roku. Firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, ale później przeniosła się do Rosji.

Krewny prezydenta został wybrany na pięcioletnią kadencję przewodniczącego zarejestrowanej w 2014 roku partii, mimo że został przyjęty do tego ugrupowania zupełnie niedawno, w czerwcu tego roku. W czasie lipcowego zjazdu działacze wyrazili jednak przekonanie, że "obecność w szeregach partii odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy, działacza społecznego i politycznego nada nowy impuls jej działalności".

Głosowanie było tajne. Roman Putin, już jako przewodniczący, mówił o priorytetowych zadaniach ugrupowania: udziału w wyborach regionalnych, które odbędą się we wrześniu tego roku, a także w przyszłorocznych wyborach do izby niższej parlamentu, Dumy Państwowej. - Mamy wiele planów w różnych obszarach działalności państwa, absolutnie we wszystkich sektorach - dowodził, cytowany przez zarejestrowany na Łotwie, rosyjskojęzyczny portal Meduza.