Polski reżyser Roman Polański został wezwany do stawienia się w amerykańskim sądzie w związku z oskarżeniami o gwałt na osobie nieletniej, do którego miało dojść ponad 50 lat temu. Artysta odrzuca te oskarżenia "w najmocniejszych słowach" - przekazała w środę jego adwokatka Delphine Meillet.

Sprawa cywilna, którą wytoczyła Romanowi Polańskiego kobieta pragnąca zachować anonimowość, ma się rozpocząć w sierpniu 2025 roku. Reżyser został wezwany do stawienia się wtedy w sądzie w Kalifornii. Oskarża się go o gwałt na osobie nieletniej, do którego miało dojść w 1973 roku.