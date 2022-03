Od biednego sieroty do miliardera, który kupuje żonie działkę na Księżycu. Dziwne losy Romana Abramowicza

Roman Abramowicz nigdy o sławę nie zabiegał, wolał pozostawać w cieniu razem ze swoimi miliardami. "Jestem pewien, że ludzie skupią się na mnie przez trzy lub cztery dni, ale to minie. Zapomną, kim jestem, i to mi się podoba" - mówił, gdy zrobiło się o nim głośno wskutek zakupu klubu piłkarskiego Chelsea Londyn. Teraz z powodu jego majątku, sankcji i zaskakującego udziału w negocjacjach ukraińsko-rosyjskich o Romanie Abramowiczu jest głośniej, niżby sobie tego życzył.

Sibneft kupił za 250 milionów dolarów, odsprzedał za 13 miliardów

Wspierał Putina, wzbogacał się w niejasnych okolicznościach

Funkcję tę pełnił do 2008 roku. Dzięki podatkom płaconym przez zarejestrowane tam firmy miliardera, zacofany region znacznie się rozwinął. Jak sugeruje BBC, była to prawdopodobnie cena, jaką Abramowicz musiał zapłacić za "spokój" i za to, by nie podzielić losu innego rosyjskiego bogacza, Michaiła Chodorkowskiego. Ze stanowiska gubernatora Czukotki Abramowicz zrezygnował w 2013 r. Podjął taką decyzję, ponieważ nowe rosyjskie prawo zakazywało rosyjskim politykom posiadania zagranicznych kont.