Chciał grać na pianinie, ale zakochał się w samolotach. Na korcie być może nigdy nie stanął. Kim był Roland Garros?

Lotnik, niedoszły pianista

Urodzony 6 października 1888 roku, na położonej na Oceanie Indyjskim wyspie Reunion, Roland Garros prawdopodobnie nie miał czasu, aby wziąć do ręki tenisową rakietę, bo od młodości pasjonował się lotnictwem. Wcześniej studiował muzykę, chciał grać na pianinie, ale to podniebne wyczyny na pokazie w 1909 roku przykuły jego uwagę.

We wczesnych latach rozwoju lotnictwa (1910-1914) wsławił się wyczynami pilotażu na skalę światową. 23 września 1913 jako pierwszy dokonał przelotu nad Morzem Śródziemnym, a dwa lata wcześniej brał udział, i to z powodzeniem, w swego rodzaju rajdach na trasie Paryż-Madryt. Był drugi w przelocie na czas w rajdzie Paryż-Londyn-Paryż. Stał się godnym następcą Louisa Bleriota, który w 1909 roku jako pierwszy przeleciał nad Kanałem La Manche.

Jednak rozgłos przyniosły mu dokonania - jak można określić to dziś - w dziedzinie techniki wojskowej. Gdy doszło do wybuchu I wojny światowej, Garros wymyślił i zastosował jako pierwszy nowatorski sposób strzelania z zamontowanego na stałe do kadłuba karabinu maszynowego poprzez śmigło. Przed tym unowocześnieniem lotnictwo ograniczało się do zadań rozpoznawczych, a funkcje ofensywne mógł spełniać strzelec pokładowy.

W kwietniu 1915 roku w jego morane doszło do uszkodzenia przewodów paliwowych, co zmusiło pilota do awaryjnego lądowania. A że zdarzyło się to za linią frontu, Garros dostał się do niemieckiej niewoli.