Świat

Życie stało się "walką o przetrwanie". Z tym Ukraina mierzyła się przez ostatni rok

Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Zmasowany rosyjski atak na Kijów - 27.12.2025r.
Źródło: Reuters
W 2025 roku Rosja atakowała Ukrainę z użyciem ponad 60 tysięcy bomb kierowanych, prawie 2,5 tysięcy rakiet i ponad 100 tysięcy dronów - poinformował ukraiński projekt United24. Mieszkańcy słyszeli alarmy przeciwlotnicze co najmniej 19 tysięcy razy. Według analityków projektu UA War Infographics, w całym ubiegłym roku były tylko cztery dni, kiedy nie dochodziło do ostrzałów.

"Co tydzień nad Ukrainą rejestrowano tysiące wrogich celów powietrznych. Każdy dzień przynosił nowe zniszczenia i ofiary wśród cywilów. Stałe ataki niszczyły obiekty cywilnej infrastruktury, zamieniając życie ludzi w walkę o przetrwanie" - poinformowano w czwartek na kanale Telegram ukraińskiego projektu United24.

Jest to platforma, której powstanie zostało zainicjowane przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w celu pozyskania wsparcia finansowego dla kraju w walce z agresją zbrojną Rosji.

60 tysięcy bomb, 2,5 tysiąca rakiet, 100 tysięcy dronów

Analitycy projektu United24 przekazali, że w ubiegłym roku Rosja atakowała Ukrainę z użyciem ponad 60 tysięcy bomb kierowanych, prawie 2,5 tysięcy rakiet i ponad 100 tysięcy dronów.

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój
"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

Tatiana Serwetnyk

7 września 2025 roku siły rosyjskie użyły największą liczbę bezzałogowców do ataku na Ukrainę od wybuchu inwazji zbrojnej w lutym 2022 roku: 810.

Głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Powodowały systematyczne przerwy w dostawach prądu i ciepła. Celem Rosjan była także ukraińska infrastruktura kolejowa.

Z kolei na początku lipca wojsko rosyjsko użyło do ataku na Ukrainę 728 dronów i 13 rakiet. Głównym celem uderzeń było miasto Łuck w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole (22.10.2025 r.)
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole (22.10.2025 r.)
Źródło: Yevhen Titov/PAP/EPA
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie (10.10.2025 r.)
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie (10.10.2025 r.)
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

19 tysięcy alarmów powietrznych

Alarm powietrzny w Ukrainie w zeszłym roku był uruchamiany co najmniej 19 tysięcy razy. Ze strony air-alarm.in.ua wynika, że po raz ostatni w 2025 roku, tuż przed północą w sylwestra, syrena włączyła się w obwodzie dniepropietrowskim.

Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

Jedynie cztery dni bez nalotów

Według analityków projektu UA War Infographics, w ubiegłym roku Rosja atakowała Ukraińców przez 361 dni. "Zaledwie cztery dni w 2025 roku przeżyliśmy bez ostrzałów z użyciem dronów Shahed i rakietami. Okropny rok. Życzymy, aby następny był lepszy" - poinformowano na Telegramie projektu UA War Infographics.

Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieKonflikty zbrojne Rosji
