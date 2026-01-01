Życie stało się "walką o przetrwanie". Z tym Ukraina mierzyła się przez ostatni rok

Zmasowany rosyjski atak na Kijów - 27.12.2025r. Źródło: Reuters

"Co tydzień nad Ukrainą rejestrowano tysiące wrogich celów powietrznych. Każdy dzień przynosił nowe zniszczenia i ofiary wśród cywilów. Stałe ataki niszczyły obiekty cywilnej infrastruktury, zamieniając życie ludzi w walkę o przetrwanie" - poinformowano w czwartek na kanale Telegram ukraińskiego projektu United24.

Jest to platforma, której powstanie zostało zainicjowane przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w celu pozyskania wsparcia finansowego dla kraju w walce z agresją zbrojną Rosji.

60 tysięcy bomb, 2,5 tysiąca rakiet, 100 tysięcy dronów

Analitycy projektu United24 przekazali, że w ubiegłym roku Rosja atakowała Ukrainę z użyciem ponad 60 tysięcy bomb kierowanych, prawie 2,5 tysięcy rakiet i ponad 100 tysięcy dronów.

7 września 2025 roku siły rosyjskie użyły największą liczbę bezzałogowców do ataku na Ukrainę od wybuchu inwazji zbrojnej w lutym 2022 roku: 810.

Głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Powodowały systematyczne przerwy w dostawach prądu i ciepła. Celem Rosjan była także ukraińska infrastruktura kolejowa.

Z kolei na początku lipca wojsko rosyjsko użyło do ataku na Ukrainę 728 dronów i 13 rakiet. Głównym celem uderzeń było miasto Łuck w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską.

19 tysięcy alarmów powietrznych

Alarm powietrzny w Ukrainie w zeszłym roku był uruchamiany co najmniej 19 tysięcy razy. Ze strony air-alarm.in.ua wynika, że po raz ostatni w 2025 roku, tuż przed północą w sylwestra, syrena włączyła się w obwodzie dniepropietrowskim.

Jedynie cztery dni bez nalotów

Według analityków projektu UA War Infographics, w ubiegłym roku Rosja atakowała Ukraińców przez 361 dni. "Zaledwie cztery dni w 2025 roku przeżyliśmy bez ostrzałów z użyciem dronów Shahed i rakietami. Okropny rok. Życzymy, aby następny był lepszy" - poinformowano na Telegramie projektu UA War Infographics.

