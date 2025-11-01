Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rok po tragedii tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu

Tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu
Protest po zawaleniu się części dachu dworca w Nowym sadzie zorganizowany w Belgradzie, Serbia (12.01.2025 r.)
Tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu, aby w sobotę uczcić rocznicę tragedii na dworcu kolejowym. Protestujący od roku zarzucają władzy zaniedbania, które miały doprowadzić do śmierci 16 osób.

W czwartek około czterech tysięcy studentów wyruszyło z Belgradu do Nowego Sadu na wydarzenia upamiętniające ofiary zawalenia się 1 listopada 2024 roku części dachu dworca kolejowego w tym drugim największym mieście Serbii. W wypadku zginęło na miejscu 15 osób, a kolejna zmarła w szpitalu.

W piątek z serbskiej stolicy wyjechało dodatkowo ponad 400 rowerzystów, którzy wezmą udział w demonstracji poświęconej ofiarom tragedii. Wcześniej tysiące innych osób rozpoczęły marsze m.in. z Nowego Pazaru, Użic, Czaczka, Kraljeva czy Suboticy. Demonstranci z położonego na drugim krańcu kraju Niszu też jadą do Nowego Sadu na rowerach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ta katastrofa wstrząsnęła krajem. Po pięciu miesiącach wzrósł bilans ofiar

Uczestnicy przemarszów - podobnie jak w przypadku podobnych akcji, organizowanych w ciągu ostatniego roku - są oklaskiwani przez tłumy w mijanych miastach i wsiach, śpią u prywatnych osób oferujących im noclegi i jedzą przygotowane dla nich posiłki.

W sobotę uczestnicy zgromadzeń w Nowym Sadzie mają przed południem dotrzeć przed budynek dworca kolejowego - wynika z komunikatu na Instagramie, opublikowanego przez studentów odpowiadających za organizację wydarzenia. Rocznica tragedii zostanie też uczczona przez serbską diasporę w ponad 60 miastach świata - przekazały w piątek serbskie media.

Tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu
Tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu
Źródło: ANDREJ CUKIC/PAP/EPA

Delegacja Unii Europejskiej w Serbii zaapelowała w czwartek do wszystkich w kraju o unikanie przemocy i łagodzenie napięć. "Ta tragedia wstrząsnęła nami wszystkimi i pozostawiła głęboką ranę w sercach wielu osób w Serbii i poza jej granicami. W tę smutną rocznicę apelujemy do wszystkich o opłakiwanie ofiar z godnością i spokojem" - napisano w komunikacie unijnej misji.

Masowe protesty po wypadku w Nowym Sadzie

Wypadek w Nowym Sadzie - na dworcu oddanym do użytku po gruntownym remoncie zaledwie kilka miesięcy wcześniej - wywołał w Serbii falę masowych protestów, z których kilka było jednymi z najliczniejszych w historii kraju. Demonstranci domagają się od władz odpowiedzialności i oskarżają rząd o korupcję i zaniedbana przy inwestycjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Serbia
Po tragedii studenci okupują uniwersytety. Postawili szereg żądań
Dach dworca kolejowego runął na przechodniów. Nagranie
Serbia Novi Sad
"Czarny piątek". Rośnie bilans ofiar katastrofy budowlanej

Inicjatywę w organizacji protestów przejęli w grudniu 2024 roku studenci, którzy zablokowali w tym samym czasie ponad 60 wydziałów we wszystkich ośrodkach akademickich kraju.

Początkowo domagali się publikacji dokumentacji dotyczącej odbudowy dworca, ścigania osób odpowiedzialnych za pobicia demonstrantów, zawieszenia postępowań wobec osób aresztowanych za udział w protestach oraz zwiększenia o 20 procent rządowych wydatków na szkolnictwo wyższe.

Gdy te żądania nie zostały spełnione, studenci zwrócili się w maju do władz państwa o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić odrzucił apel. Serbski rząd oskarża protestujących o chęć przejęcia władzy, a ich manifestacje regularnie określa mianem "kolorowej rewolucji".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ANDREJ CUKIC/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Serbia
Czytaj także:
Atak nożownika w hotelu na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek
Poznań
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi
Ewa Wagner
Cmentarze
Te znicze to ogromny problem. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"
BIZNES
CMENTARZ
"Jak pan wygra, to pan idzie na noc do domu"
ULICA WIEczorka
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Koniec z nocną sprzedażą alkoholu. Od dziś zakaz w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
METEO
Szymon Hołownia
"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni
Polska
imageTitle
Kosztowne piłki meczowe. ATP Finals bez Miedwiediewa
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot Trumpa. "Na szczęście prezydent zakończył tę wojnę"
BIZNES
Wykopywanie mogił przy biurowcu Delta
Koparki zaczęły kopać, na wierzch wyszły kości. To miasto stoi na cmentarzach
Filip Czekała
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
METEO
imageTitle
"Akt seksualny" w samolocie. Brytyjczyk zawieszony na dwa lata
EUROSPORT
Donald Trump otrzymał w prezencie między innymi złotą koronę
To dostał Trump od innych przywódców. Jeden z upominków był "odpychający"
shutterstock_1361693690
"Celny atak" w rosyjskie obiekty energetyczne
Odeszli w minionym roku
Aktorzy, muzycy, ikony. Znał ich cały świat
Kultura i styl
Wołodymyr Zełenski
300 nazwisk i adresów na liście Zełenskiego
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
METEO
Wspominamy tych, którzy odeszli
Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
Kultura i styl
Palestyńscy uchodźcy wewnętrzni uciekają po izraelskim nalocie na szkołę Khadija na zachodzie miasta Deir Al Balah w Strefie Gazy (27 lipca 2024 r.)
Izrael mógł to zrobić setki razy. Tajny raport rządu USA
imageTitle
Czyste szaleństwo. Zapłacą 12 milionów euro za mecz
Najnowsze
Cmentarz ewangelicki w Komininie na Pomorzu
"Diabelski to był pomysł, żeby groby niszczyć"
Tomasz Słomczyński, Agnieszka Kamińska
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Nowe zasady dla dziennikarzy w Białym Domu
Nicolas Maduro
Listy do Rosji, Chin i Iranu. Maduro prosi o pomoc wojskową
Trump
Trump odmawia Orbanowi, zielone światło dla Tomahawków, problemy w Berlinie
Warto wiedzieć
Znani Polacy, którzy odeszli w 2025 roku
Polacy pożegnali ich w ostatnich miesiącach
Polska
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
METEO
Lotnisko w Berlinie
Problemy na lotnisku w Berlinie. Przez drona
imageTitle
Korona bez blasku. Rozczarowanie w Gliwicach
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowy pojedynek w Makau. Mistrz świata lepszy od legendy
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zaskoczyła. "Jakbym miała już 40 lat"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica