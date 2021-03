Dziesiątki milionów kontroli, setki tysięcy ukaranych, tysiące zamkniętych lokali. Włoskie kary za łamanie obostrzeń

Od ogłoszenia pierwszego lockdownu we Włoszech, co stało się 11 marca zeszłego roku, siły porządkowe skontrolowały w tym kraju 37 milionów osób i 10 milionów podmiotów gospodarczych - barów, restauracji, sklepów i punktów usługowych - pod kątem przestrzegania przepisów o walce z szerzeniem się koronawirusa.

Ponad pięć tysięcy zamkniętych lokali

Kolejny lockdown i szczepienia

W sobotę we Włoszech przedstawiono nowy narodowy plan szczepień, opracowany przez nadzwyczajnego komisarza rządu do spraw pandemii generała Paola Figliuolę. Program zakłada zaszczepienie 80 procent ludności do września. Plan przewiduje trzykrotne zwiększenie dziennej liczby podawanych dawek, która obecnie wynosi 170 tysięcy. Oznacza to, że każdego dnia preparat przeciw COVID-19 miałoby otrzymać pół miliona Włochów.