Roger Waters broni Putina i mówi o rusofobii Polaków. "Ludzie w Polsce są podatni na zachodnią propagandę"

Roger Waters o rusofobii Polaków

We wrześniu zeszłego roku Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję "w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie". Przyjęta uchwała była symboliczną odpowiedzią na kontrowersyjne tezy wygłaszane między innymi przez Rogera Watersa. Jednocześnie odwołano planowane na wiosnę 2023 występy artysty w tym mieście .

Roger Waters został zapytany w najnowszym wywiadzie przez "Berliner Zeitung" o Polskę i odwołany koncert. "To wyraz rusofobii. Ludzie w Polsce są, jak się okazuje, bardzo podatni na zachodnią propagandę. Chciałbym powiedzieć do nich: Jesteście braćmi i siostrami, zmuście swoje rządy do tego, by zakończyły tę wojnę. Wówczas będziemy mogli się na chwilę zatrzymać i zastanowić, o co w ogóle w tej wojnie chodzi? Chodzi o to, żeby bogatych w zamożnych krajach uczynić jeszcze bogatszymi, a biednych, wszędzie, jeszcze biedniejszymi. Przeciwieństwo Robin Hooda. Jeff Bezos rozporządza majątkiem wielkości około 200 mld dolarów, podczas gdy w samym tylko dystrykcie waszyngtońskim na ulicach, w papierowych kartonach, żyją tysiące ludzi" - czytamy w wywiadzie.