Ten drań w końcu dostał to, co mu się należało - powiedziała po czwartkowym wyroku Mary L. Trump, bratanica byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Business Insider zwraca uwagę, że to jedyna członkini klanu Trumpów, która pochwaliła decyzję nowojorskiej ławy przysięgłych.

Rodzina Trumpa komentuje wyrok

"Rodzina Trumpa jest wściekła z powodu historycznego wyroku" - pisze w piątek portal Business Insider, wskazując na "co najmniej jeden godny uwagi wyjątek". Chodzi o bratanicę byłego prezydenta USA, Mary L. Trump. - Ten drań w końcu dostał to, co mu się należało - powiedziała podczas transmisji na żywo na YouTube. - Choć w bardzo ograniczonym zakresie - dodała. W rozmowie w telewizji MSNBC Mary L. Trump powiedziała, że decyzję nowojorskiej ławy przysięgłych "przyjęła z ulgą". - Długo na to czekaliśmy - zaznaczyła.