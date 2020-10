Rodzina królewska w ogniu krytyki. Za publiczne pieniądze promowała markę odzieżową księżniczki

Uczestnicy trzeciego protestu, zorganizowanego w biznesowej dzielnicy Silom, protestowali przeciwko przeznaczeniu publicznych środków na promowanie marki odzieżowej, której właścicielką jest córka króla Ramy X, księżniczka Sirivannavari Nariratana. Ministerstwu handlu zarzucono wydanie, w ramach przeznaczonych dla dworu środków, 13 mln bahtów na zagraniczną promocję ubrań należącej do księżniczki firmy.

Wiec odbył się w dniu prezentacji jej nowej kolekcji mody w jednym z pięciogwiazdkowych hoteli. Uczestnicy protestu sparodiowali pokaz, wykorzystując do tego czerwony dywan mający kojarzyć się z wybiegiem dla modelek.

Wszelka krytyka monarchii i członków rodziny panującej jest w Tajlandii prawnie zakazana, a za obrazę majestatu grozi do 15 lat więzienia. Mimo to podczas trwających od lipca prodemokratycznych protestów król jest po raz pierwszy w historii kraju otwarcie i publicznie krytykowany.

W poniedziałek protestujący w Bangkoku przemaszerowali pod ambasadę Niemiec, by przekazać dyplomatom listy, w których domagali się sprawdzenia, czy król Maha Vajiralongkorn złamał prawo podczas swoich długich pobytów w Bawarii. Wcześniej szef niemieckiego MSZ podkreślił, że jego rząd przeciwstawia się prowadzeniu polityki obcych państw z terytorium Niemiec. Demonstranci domagali się także, by rząd w Berlinie wyjaśnił, czy monarcha powinien zapłacić podatek od spadku odziedziczonego po zmarłym w 2016 roku ojcu, jak nakazuje to niemieckie prawo.