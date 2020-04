Wsiedli do kajaka, by schwytać piłkę. Nie wrócili. Kolejna tragedia w rodzinie Kennedych 

Nad zatoką Chesapeake w stanie Maryland zaginęli wnuczka oraz prawnuczek Roberta Kennedy'ego, zamordowanego w 1968 roku brata 35. prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. Po 26 godzinach poszukiwana kobiety i jej syna zostały wstrzymane. – Nasi ludzie zrobili wszystko, co w ich mocy, by ich odnaleźć – powiedział komandor Matthew Fine z miejscowej straży przybrzeżnej.

Jak relacjonował, po południu, koło godziny 16, jego żona i młodszy syn wsiedli do kajaka, by schwytać piłkę, którą porwały fale. Jak napisano w oświadczeniu prasowym miejscowej straży pożarnej, które przywołuje BBC, mniej więcej pół godziny później widziano dwoje ludzi, dryfujących kilka mil od brzegu.

Akcja ratunkowa zakończona, poszukiwania ciał wstrzymane

Straż przybrzeżna przekazała, że w czwartek wieczorem, kiedy doszło do zaginięcia wnuczki i prawnuka "RFK", prędkość wiatru w tej części zatoki wynosiła 48 kilometrów na godzinę. Miejscowe władze poinformowały też, że w czwartek wieczorem znaleziono kajak, pasujący do opisu tego, do którego wsiadła Kennedy McKean wraz z synem.

Po 26 godzinach służby poinformowały, że poszukiwania zostały zawieszone. - To była trudna sprawa. Jeszcze trudniejsze było podjęcie decyzji, by zawiesić poszukiwania – powiedział w piątek w nocy komandor Matthew Fine z miejscowej straży przybrzeżnej. – Nasi ludzie zrobili wszystko, co w ich mocy, by ich odnaleźć. Informowaliśmy ich rodzinę na każdym etapie poszukiwań i dziś nasze myśli są z nimi – dodał.