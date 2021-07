Zabił kilka kobiet i 12-letnią dziewczynkę. "Randkowy zabójca" nie doczekał egzekucji

Seryjny morderca i gwałciciel Rodney Alcala zmarł w sobotę w szpitalu w więzieniu stanowym Corcoran w Kalifornii z przyczyn naturalnych - poinformowała dyrekcja więzienia. Miał 77 lat, oczekiwał na egzekucję. Został skazany na karę śmierci za zamordowanie 12-letniej dziewczynki i czterech młodych kobiet. Podejrzewa się jednak, że miał na sumieniu znacznie więcej ofiar.

Rodney Alcala, zwany również "randkowym zabójcą", został skazany na śmierć w 2010 roku za uprowadzenie i zabójstwo w 1980 roku w Los Angeles 12-letniej Robin Samsoe oraz w latach 1977-79 czterech kobiet - 18-letniej Jill Barcomb, 21-letniej Jill Parenteau, 27-letniej Georgii Wixted oraz 32-letniej Charlotte Lamb.

12-letnia Samsoe została uprowadzona przez Alcala 20 czerwca 1979 roku w Huntington Beach w południowo-wschodnim Los Angeles, gdy wracała na rowerze z lekcji baletu.

Rodney Alcala w sądzie Reuters Archiwum

"Randkowy zabójca" mógł zamordować nawet 130 kobiet

We wrześniu 1978 roku Alcala wziął udział w programie telewizyjnym "The Dating Game" (w Polsce znanym jako "Randka w ciemno"). Polega on na wyborze na randkę przez samotną kobietę jednego spośród trzech mężczyzn, na podstawie odpowiedzi na pytania. Pytania zadawane są "w ciemno" bowiem zadająca je nie może zobaczyć kandydatów. Na końcu programu wybrany został Alcala, ale kobieta odmówiła później spotkania się z nim, określając jego zachowanie jako "dziwaczne".

"Randkowy zabójca" - jak go nazywano - pozbawiał życia swoje ofiary w wyjątkowo okrutny sposób, przed śmiercią torturował je. Śledczy podejrzewają, że liczba ofiar Alcali jest w rzeczywistości dużo większa. Szacuje się, że mógł zamordować nawet 130 kobiet i dziewcząt w latach 70. Wskazują na to liczne poszlaki, ale nie udało się zdobyć decydujących dowodów, by powiązać te ofiary z Rodneyem Alcalą.

W 2012 roku mężczyzna został ekstradowany do Nowego Jorku po tym, jak oskarżono go o morderstwo Cornelii Crilley w 1971 roku oraz zabójstwo Ellen Jane Hover w 1977 roku. Przyznał się do obu zbrodni i w 2013 roku został skazany na 25 lat więzienia. W 2016 roku prokuratura w Wyoming oskarżyła Alcalę o zamordowanie 28-letniej Chrisine Ruth Thornton, która zaginęła w 1978 roku. Jej ciało znaleziono dopiero trzy lata później. Była w szóstym miesiącu ciąży.

Ofiary Rodney'a Alcali - Cornelia Crilley i Ellen Hover Shannon Stapleton/Reuters

Kara śmierci w USA

W kalifornijskich celach śmierci przebywa obecnie około 700 skazanych na najwyższy wymiar kary. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zarządził moratorium na jej wykonywanie.

Od 2003 roku wykonywanie wyroków kary śmierci na szczeblu federalnym nie było praktykowane w Stanach Zjednoczonych. Tę przerwę zakończyła decyzja prezydenta Donalda Trumpa z 2019 roku zalecająca wykonanie zaległych wyroków.

Kara śmierci została zdelegalizowana w USA na szczeblu stanowym i federalnym decyzją Sądu Najwyższego z 1972 roku, która anulowała moc wszystkich istniejących ustaw dotyczących kary śmierci. Jednakże cztery lata później Sąd Najwyższy zezwolił stanom na przywrócenie kary śmierci, a w 1988 roku przyjęto ustawę, która ponownie umożliwiła stosowanie tej kary w orzecznictwie federalnym.

Autor:momo//now

Źródło: PAP, California Department of Corrections and Rehabilitation