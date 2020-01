Proklamacja Donalda Trumpa w sprawie Auschwitz. Złożona na ręce prezydenta Dudy

"Ustanawiam 27 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci o 75. Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz" - napisał prezydent USA w proklamacji złożonej na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. "To po prostu nie do pomyślenia, że takie barbarzyństwo wydarzyło się zaledwie 75 lat temu" - dodał Donald Trump, odwołując się do historii obozu koncentracyjnego.